Ściągaczka gumowa do wody Classic, wzmocniona, 55 cm

Do trudnych zadań, osusza posadzkę nie pozostawiając smug.

Do trudnych zadań, osusza posadzkę nie pozostawiając smug.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Szerokość robocza (cm) 55
Materiał Stal ocynkowana / Gumowa pianka
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 550 x 40 x 100
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria