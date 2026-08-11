Ściągaczka gumowa do wody Classic, wzmocniona, 75 cm
Do trudnych zadań, osusza posadzkę nie pozostawiając smug.
Do trudnych zadań, osusza posadzkę nie pozostawiając smug.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Szerokość robocza (cm)
|75
|Materiał
|Stal ocynkowana / Gumowa pianka
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|750 x 40 x 100
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro