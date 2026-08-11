Ściągaczka gumowa do wody Standard, 75 cm
Ściągaczka gumowa o szerokości 75 cm, z czarną podwójną, gumową listwą wykonaną z pianki neoprenowej.
Ściągaczka gumowa o szerokości 75 cm.Przeznaczony do użytku ze wszystkimi trzonkami o średnicy od 18 mm do 23 mm. Dzięki podwójnej gumowej listwie wykonanej z czarnej pianki neoprenowej, ściągaczka idealnie sprawdza się w usuwaniu dużych ilości wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Szerokość robocza (cm)
|75
|Materiał
|PP / neoprenowa, przedłużona
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|750 x 140 x 40
|Wymiary, opakowanie (mm)
|750 x 140 x 40
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro