Ściągaczka gumowa do wody Standard, 75 cm

Ściągaczka gumowa o szerokości 75 cm, z czarną podwójną, gumową listwą wykonaną z pianki neoprenowej.

Ściągaczka gumowa o szerokości 75 cm.Przeznaczony do użytku ze wszystkimi trzonkami o średnicy od 18 mm do 23 mm. Dzięki podwójnej gumowej listwie wykonanej z czarnej pianki neoprenowej, ściągaczka idealnie sprawdza się w usuwaniu dużych ilości wody.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Szerokość robocza (cm) 75
Materiał PP / neoprenowa, przedłużona
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 750 x 140 x 40
Wymiary, opakowanie (mm) 750 x 140 x 40
Ściągaczka gumowa do wody Standard, 75 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria