Ściągaczka gumowa o szerokości 75 cm.Przeznaczony do użytku ze wszystkimi trzonkami o średnicy od 18 mm do 23 mm. Dzięki podwójnej gumowej listwie wykonanej z czarnej pianki neoprenowej, ściągaczka idealnie sprawdza się w usuwaniu dużych ilości wody.