Trzymak mopa Classic Combo 40 cm

Uchwyt do mopa Combo z poliamidu.

Płaski system mopujący z kieszeniami i klapami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Dysza do tkanin Kieszenie / Klapy
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 110 x 150
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
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