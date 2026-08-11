Trzymak mopa Classic Combo 50 cm

Uchwyt do mopa Combo z poliamidu.

Płaski system mopujący z kieszeniami i klapami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Dysza do tkanin Kieszenie / Klapy
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 50
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 500 x 130
Wymiary, opakowanie (mm) 500 x 130 x 150
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
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