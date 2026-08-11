Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem MultiLink 40 cm

W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-096.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.

W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-096.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem MultiLink 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria