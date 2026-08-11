Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem MultiLink 40 cm
W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-096.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.
W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-096.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 110
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro