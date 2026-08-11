Trzymak mopa Premium Flex 40 cm

Trzymak mopa Flex System z poliamidu, z systemem blokady.

System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do profesjonalnego, wysokowydajnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Dysza do tkanin Uni System
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 110 x 100
Trzymak mopa Premium Flex 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
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