Trzymak mopa Premium Flex MultiLink 40 cm

Uchwyt do mopa Flex System MultiLink z poliamidu, z adapterem MultiLink, do trzonków ø 23 mm.

System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do profesjonalnego, wysokowydajnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Dysza do tkanin Uni System
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 110 x 230

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria