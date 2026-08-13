Trzymak mopa Premium Flex MultiLink 40 cm
Uchwyt do mopa Flex System MultiLink z poliamidu, z adapterem MultiLink, do trzonków ø 23 mm.
System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do profesjonalnego, wysokowydajnego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde
|Dysza do tkanin
|Uni System
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 110
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 110 x 230
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro