Adapter MultiLink, średnica 23 mm

Złącze stożkowe MultiLink do trzonków i kijów.

Złącze stożkowe Lampo do trzonków i kijów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PA / Włókno szklane
Średnica uchwytu (mm) 23
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Długość (mm) 180
Wymiary, opakowanie (mm) 180 x 30 x 30

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnia – czyszczenie szkła
Akcesoria