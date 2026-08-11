Adapter MultiLink, średnica 23 mm
Złącze stożkowe MultiLink do trzonków i kijów.
Złącze stożkowe Lampo do trzonków i kijów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PA / Włókno szklane
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Długość (mm)
|180
|Wymiary, opakowanie (mm)
|180 x 30 x 30
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- Trzonek teleskopowy mini 56-93 cm D 23 mm
- Trzonek ze zbiornikiem TriJet 144,5 cm, średnica 23 mm
- Trzymak mopa Classic z klapkami MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa Premium Flex MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa Premium Lamello MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa Premium Lamello MultiLink 60 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic MultiLink 60 cm
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzka – czyszczenie na sucho
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie szkła