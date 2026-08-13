Trzonek chromowany dwuczęściowy 140 cm, średnica 22 mm

Chromowany trzonek z otworem, składający się z 2 części, ø 22 mm

Składany uchwyt. Idealny do kompaktowych opakowań przydatnych w handlu elektronicznym i wysyłce.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP
Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1400
Średnica uchwytu (mm) 22
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary, opakowanie (mm) 1400
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro