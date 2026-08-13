Trzonek chromowany dwuczęściowy 140 cm, średnica 22 mm
Chromowany trzonek z otworem, składający się z 2 części, ø 22 mm
Składany uchwyt. Idealny do kompaktowych opakowań przydatnych w handlu elektronicznym i wysyłce.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1400
|Średnica uchwytu (mm)
|22
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1400
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro