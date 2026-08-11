Trzonek teleskopowy mini 56-93 cm D 23 mm

Aluminiowy mini uchwyt teleskopowy. Regulowana długość od 56 cm do 93 cm. Z praktycznymi gumowymi rączkami dla lepszego chwytu.

Solidny mini trzonek teleskopowy z otworem i ergonomiczną, antypoślizgową rączką, która z jednej strony bardzo wygodnie leży w dłoni, a z drugiej zapobiega ślizganiu się również podczas opierania rączki o ścianę dzięki zoptymalizowanej gumowej mieszance. Teleskopowy trzonek wykonany z wysokiej jakości aluminium można regulować w zakresie od 56 do 93 cm, jego średnica wewnętrzna wynosi 23 mm, a zewnętrzna 26 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP
Rodzaj uchwytu Teleskopowe
Długość uchwytu (mm) 930
Średnica uchwytu (mm) 23
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Długość (mm) 26
Wymiary, opakowanie (mm) 26 x 26 x 930
Trzonek teleskopowy mini 56-93 cm D 23 mm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnia – czyszczenie szkła
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
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