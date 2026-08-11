Solidny mini trzonek teleskopowy z otworem i ergonomiczną, antypoślizgową rączką, która z jednej strony bardzo wygodnie leży w dłoni, a z drugiej zapobiega ślizganiu się również podczas opierania rączki o ścianę dzięki zoptymalizowanej gumowej mieszance. Teleskopowy trzonek wykonany z wysokiej jakości aluminium można regulować w zakresie od 56 do 93 cm, jego średnica wewnętrzna wynosi 23 mm, a zewnętrzna 26 mm.