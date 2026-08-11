Trzonek teleskopowy mini 56-93 cm D 23 mm
Aluminiowy mini uchwyt teleskopowy. Regulowana długość od 56 cm do 93 cm. Z praktycznymi gumowymi rączkami dla lepszego chwytu.
Solidny mini trzonek teleskopowy z otworem i ergonomiczną, antypoślizgową rączką, która z jednej strony bardzo wygodnie leży w dłoni, a z drugiej zapobiega ślizganiu się również podczas opierania rączki o ścianę dzięki zoptymalizowanej gumowej mieszance. Teleskopowy trzonek wykonany z wysokiej jakości aluminium można regulować w zakresie od 56 do 93 cm, jego średnica wewnętrzna wynosi 23 mm, a zewnętrzna 26 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP
|Rodzaj uchwytu
|Teleskopowe
|Długość uchwytu (mm)
|930
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Długość (mm)
|26
|Wymiary, opakowanie (mm)
|26 x 26 x 930
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie szkła
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho