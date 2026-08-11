Trzonek teleskopowy Premium 97-184 cm D 23 mm

Teleskopowy uchwyt aluminiowy do stosowania ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i ściągaczkami z tworzywa sztucznego. Długość uchwytu można regulować w zakresie od 97 do 184 cm.

Ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego i niewielka masa trzonka teleskopowego wykonanego z odpornego na rdzę i trwałego aluminium pozwalają na dłuższą pracę bez zmęczenia. Długość solidnego uchwytu można regulować w zakresie od 97 do 184 centymetrów, w zależności od potrzeb i zadania czyszczenia. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i plastikowymi ściągaczkami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP
Rodzaj uchwytu Teleskopowe
Długość uchwytu (mm) 1840
Średnica uchwytu (mm) 23
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Długość (mm) 260
Wymiary, opakowanie (mm) 260 x 260 x 1840
Trzonek teleskopowy Premium 97-184 cm D 23 mm

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
Akcesoria