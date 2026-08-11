Ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego i niewielka masa trzonka teleskopowego wykonanego z odpornego na rdzę i trwałego aluminium pozwalają na dłuższą pracę bez zmęczenia. Długość solidnego uchwytu można regulować w zakresie od 97 do 184 centymetrów, w zależności od potrzeb i zadania czyszczenia. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i plastikowymi ściągaczkami.