Trzonek teleskopowy Premium 97-184 cm D 23 mm
Teleskopowy uchwyt aluminiowy do stosowania ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i ściągaczkami z tworzywa sztucznego. Długość uchwytu można regulować w zakresie od 97 do 184 cm.
Ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego i niewielka masa trzonka teleskopowego wykonanego z odpornego na rdzę i trwałego aluminium pozwalają na dłuższą pracę bez zmęczenia. Długość solidnego uchwytu można regulować w zakresie od 97 do 184 centymetrów, w zależności od potrzeb i zadania czyszczenia. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i plastikowymi ściągaczkami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP
|Rodzaj uchwytu
|Teleskopowe
|Długość uchwytu (mm)
|1840
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Długość (mm)
|260
|Wymiary, opakowanie (mm)
|260 x 260 x 1840
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Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
- Posadzka – czyszczenie na sucho
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro