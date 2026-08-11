Uchwyt ze zbiornikiem do czyszczenia przy użyciu systemu mopa spryskującego. Idealnie nadaje się do obiektów z trudno dostępnymi częściami do czyszczenia, np. na wysokości lub na schodach, do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia spontanicznych zanieczyszczeń lub w połączeniu z czyszczeniem maszynowym.