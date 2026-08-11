Trzonek ze zbiornikiem TriJet 144,5 cm, średnica 23 mm
Trzonek ze zbiornikiem TriJet 144,5 cm, średnica 23 mm, pojemność 500 ml.
Uchwyt ze zbiornikiem do czyszczenia przy użyciu systemu mopa spryskującego. Idealnie nadaje się do obiektów z trudno dostępnymi częściami do czyszczenia, np. na wysokości lub na schodach, do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia spontanicznych zanieczyszczeń lub w połączeniu z czyszczeniem maszynowym.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP / guma / POM
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1445
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Pojemność zbiornika (ml)
|500
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Długość (mm)
|145
|Wymiary, opakowanie (mm)
|145 x 90 x 1445
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro