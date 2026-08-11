Trzonek ze zbiornikiem TriJet 144,5 cm, średnica 23 mm

Trzonek ze zbiornikiem TriJet 144,5 cm, średnica 23 mm, pojemność 500 ml.

Uchwyt ze zbiornikiem do czyszczenia przy użyciu systemu mopa spryskującego. Idealnie nadaje się do obiektów z trudno dostępnymi częściami do czyszczenia, np. na wysokości lub na schodach, do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia spontanicznych zanieczyszczeń lub w połączeniu z czyszczeniem maszynowym.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP / guma / POM
Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1445
Średnica uchwytu (mm) 23
Pojemność zbiornika (ml) 500
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Długość (mm) 145
Wymiary, opakowanie (mm) 145 x 90 x 1445
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria