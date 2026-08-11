Ściereczka z mikrofibry Classic Light, czerwona, 38 x 38 cm 20 szt.

Uniwersalna ściereczka z mikrofibry, poręczna i chłonna.

Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 20
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 380 x 380

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro