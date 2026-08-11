Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny Materiał 80% PET / 20% PA Tkaniny mikrofibra Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90 Zalecenie dotyczące prania (°C) 60 Cykle mycia¹⁾ ok. 300 Ilość (szt.) 20 Waga produktu/Waga m² (kg) 0,6 Waga z opakowaniem (kg) 0,7 Wymiary (dł. x szer.) (mm) 380 x 380

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.