Ściereczka z mikrofibry Classic Light, zielona, 38 x 38 cm 20 szt.
Trwała i praktyczna ściereczka z mikrofibry.
Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Materiał
|80% PET / 20% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 300
|Ilość (szt.)
|20
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro