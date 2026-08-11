Ściereczka z mikrofibry Kärcher Premium Eco łączy ekologię z wysoką wydajnością czyszczenia i posiada certyfikat EU Ecolabel. Etykieta ta oznacza przyjazną dla środowiska produkcję z kontrolowaną emisją i ograniczonym użyciem szkodliwych substancji. Oznacza też zapewnienie uczciwych warunków pracy. Ściereczka została specjalnie opracowana do ręcznego czyszczenia powierzchni i jest przeznaczona do użytku profesjonalnego. Jest solidna, trwała i nadaje się do szerokiej gamy rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni. Nawet po wielu cyklach prania zachowuje swój kształt i kolor, co zwiększa okres jej użytkowania, dzięki czemu pozwala zmniejszyć koszty.