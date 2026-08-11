Ściereczka z mikrofibry Premium Eco, żółta, 40 x 40 cm 5 szt.

Ściereczka z mikrofibry Premium Eco, żółta (40 x 40 cm 5 szt.) to wydajna ściereczka z mikrofibry wielokrotnego użytku z oznakowaniem ekologicznym UE.

Ściereczka z mikrofibry Kärcher Premium Eco łączy ekologię z wysoką wydajnością czyszczenia i posiada certyfikat EU Ecolabel. Etykieta ta oznacza przyjazną dla środowiska produkcję z kontrolowaną emisją i ograniczonym użyciem szkodliwych substancji. Oznacza też zapewnienie uczciwych warunków pracy. Ściereczka została specjalnie opracowana do ręcznego czyszczenia powierzchni i jest przeznaczona do użytku profesjonalnego. Jest solidna, trwała i nadaje się do szerokiej gamy rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni. Nawet po wielu cyklach prania zachowuje swój kształt i kolor, co zwiększa okres jej użytkowania, dzięki czemu pozwala zmniejszyć koszty.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 5
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,2 / 250
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 400

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Ściereczka z mikrofibry Premium Eco, żółta, 40 x 40 cm 5 szt.
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro