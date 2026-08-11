Ściereczka z mikrofibry Premium Glide, niebieska, 38 x 38 cm 5 szt.

Koagulowana, zapobiegająca osadzaniu się kamienia i odtłuszczająca ściereczka uniwersalna do powierzchni błyszczących.

Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Idealna do gładkich powierzchni. Do stali, chromu, ceramiki.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Materiał 68% PE / 12% PA / 20% PU
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 5
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,2 / 285
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 380 x 380

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Ściereczka z mikrofibry Premium Glide, niebieska, 38 x 38 cm 5 szt.

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Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro