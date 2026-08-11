Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny Materiał 68% PE / 12% PA / 20% PU Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90 Zalecenie dotyczące prania (°C) 60 Cykle mycia¹⁾ ok. 300 Ilość (szt.) 5 Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,3 / 285 Waga z opakowaniem (kg) 0,3 Wymiary (dł. x szer.) (mm) 380 x 380

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.