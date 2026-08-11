Ściereczka z mikrofibry Premium Glide, żółta, 38 x 38 cm 5 szt.
Koagulowana, zapobiegająca osadzaniu się kamienia i odtłuszczająca ściereczka uniwersalna do powierzchni błyszczących.
Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Idealna do gładkich powierzchni. Do stali, chromu, ceramiki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Materiał
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 300
|Ilość (szt.)
|5
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Wideo
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro