Ściereczka z mikrofibry Premium Pure, niebieska, 40 x 40 cm 5 szt.
Uniwersalna włóknina z ultramikrowłókien, odporna i chłonna.
Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Idealna do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Materiał
|70% PE / 30% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 95
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 300
|Ilość (szt.)
|5
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,1 / 130
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro