Ściereczka z mikrofibry Premium Pure, żółta, 40 x 40 cm 5 szt.

Uniwersalna włóknina z ultramikrowłókien, odporna i chłonna.

Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Materiał 70% PE / 30% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 95
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 5
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 400

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Ściereczka z mikrofibry Premium Pure, żółta, 40 x 40 cm 5 szt.
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro