Ściereczka z mikrofibry Premium Silver, zielona, 40 x 40 cm 5 szt.

Uniwersalna ściereczka tekstylna wykonana z antybakteryjnej mikrofibry, trwała i mocna.

Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Idealny do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni w środowiskach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 5
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 400

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro