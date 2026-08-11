Ściereczka z włókniny Classic Soft, czerwona, 38 x 40 cm 20 szt.

Termicznie łączona włóknina, uniwersalna ściereczka, idealna do ścierania kurzu.

Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Odpowiednia do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni. 

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Materiał 70% Viskose / 20% PP / 10% PE
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 250
Ilość (szt.) 20
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 380 x 400

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro