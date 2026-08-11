Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny Materiał 70% Viskose / 20% PP / 10% PE Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60 Cykle mycia¹⁾ ok. 250 Ilość (szt.) 20 Waga produktu/Waga m² (kg) 0,4 Waga z opakowaniem (kg) 0,4 Wymiary (dł. x szer.) (mm) 380 x 400

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.