Ściereczka z włókniny Classic Soft, żółta, 38 x 40 cm 20 szt.
Termicznie łączona włóknina, uniwersalna ściereczka, idealna do ścierania kurzu.
Ściereczka do ręcznego czyszczenia powierzchni. Odpowiednia do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Materiał
|70% Viskose / 20% PP / 10% PE
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 250
|Ilość (szt.)
|20
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,2 / 130
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|380 x 400
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro