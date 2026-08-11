Wkład poliestrowy do zmywaka do okien 35 cm

Wkład poliestrowy do zmywaka do okien Kärcher, 35 cm. Ściereczka z długim włosiem do szybkiego czyszczenia okien i innych powierzchni. Może być używana z uchwytem do myjki do okien marki Kärcher.

35 cm wkład poliestrowy do zmywaka do okien marki Kärcher to nadająca się do prania ściereczka o długości 35 cm, przeznaczona do szybkiego czyszczenia okien, szkła i innych powierzchni. Tkanina o długim włosiu wykonana z wysokiej jakości włókien gwarantuje bardzo dobrą wydajność czyszczenia. Praktyczne zapięcie na rzep zapewnia wyjątkowo wygodne użytkowanie. Może być używana z uchwytem do myjki do okien marki Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość robocza (cm) 35
Materiał PET / PA
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Długość (mm) 350
Wkład poliestrowy do zmywaka do okien 35 cm
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Okna