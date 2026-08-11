45 cm wkład poliestrowy do zmywaka do okien marki Kärcher to nadająca się do prania ściereczka o długości 45 cm, przeznaczona do szybkiego czyszczenia okien, szkła i innych powierzchni. Tkanina o długim włosiu wykonana z wysokiej jakości włókien gwarantuje bardzo dobrą wydajność czyszczenia. Praktyczne zapięcie na rzep zapewnia wyjątkowo wygodne użytkowanie. Może być używana z uchwytem do myjki do okien marki Kärcher.