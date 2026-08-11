Wkład poliestrowy do zmywaka do okien z dodatkową powierzchnią padu, 35 cm

Poliestrowy pad ścierny do zmywaka do okien Kärcher wykonany z wysokiej jakości tkaniny mieszanej ma 35 cm długości i zapewnia skuteczne czyszczenie uporczywych zabrudzeń.

Wykonany z wysokiej jakości tkaniny mieszanej o krótkim włosiu, poliestrowy pad ścierny do zmywaka do okien Kärcher ma 35 cm długości i zapewnia optymalne efekty podczas czyszczenia okien i innych powierzchni. Dzięki dodatkowemu padowi szybko i skutecznie usuwa również grubsze zabrudzenia i mocno przylegające osady. Praktyczne zapięcie na rzep zapewnia wyjątkowo wygodne użytkowanie. Może być używana z uchwytem do myjki do okien marki Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość robocza (cm) 35
Materiał 100% PET
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Długość (mm) 350
Wymiary, opakowanie (mm) 350 x 65 x 15
Wkład poliestrowy do zmywaka do okien z dodatkową powierzchnią padu, 35 cm
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Okna