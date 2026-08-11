Wykonany z wysokiej jakości tkaniny mieszanej o krótkim włosiu, poliestrowy pad ścierny do zmywaka do okien Kärcher ma 35 cm długości i zapewnia optymalne efekty podczas czyszczenia okien i innych powierzchni. Dzięki dodatkowemu padowi szybko i skutecznie usuwa również grubsze zabrudzenia i mocno przylegające osady. Praktyczne zapięcie na rzep zapewnia wyjątkowo wygodne użytkowanie. Może być używana z uchwytem do myjki do okien marki Kärcher.