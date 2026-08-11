Wkład poliestrowy do zmywaka do okien z dodatkową powierzchnią padu, 45 cm
Poliestrowy pad ścierny do zmywaka do okien Kärcher wykonany z wysokiej jakości tkaniny mieszanej ma 45 cm długości i zapewnia skuteczne czyszczenie uporczywych zabrudzeń.
Wykonany z wysokiej jakości tkaniny mieszanej o krótkim włosiu, poliestrowy pad ścierny do zmywaka do okien Kärcher ma 45 cm długości i zapewnia optymalne efekty podczas czyszczenia okien i innych powierzchni. Dzięki dodatkowemu padowi szybko i skutecznie usuwa również grubsze zabrudzenia i mocno przylegające osady. Praktyczne zapięcie na rzep zapewnia wyjątkowo wygodne użytkowanie. Może być używana z uchwytem do myjki do okien marki Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość robocza (cm)
|45
|Materiał
|100% PET
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Długość (mm)
|450
Zastosowania
- Okna