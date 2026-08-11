Skrobak Classic 10 x 120 cm

Z uchwytem o długości 120 cm zapewniającym łatwą obsługę, a także osłoną ostrza zapewniającą większą ochronę.

Z uchwytem o długości 120 cm zapewniającym łatwą obsługę, a także osłoną ostrza zapewniającą większą ochronę. Skrobak wykonany jest z metalu, aluminium i tworzywa sztucznego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Materiał Aluminium / PC
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 105 x 30
Skrobak Classic 10 x 120 cm
Zastosowania
  • Okna
  • Posadzka – czyszczenie na sucho