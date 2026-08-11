Skrobak Classic 10 x 120 cm
Z uchwytem o długości 120 cm zapewniającym łatwą obsługę, a także osłoną ostrza zapewniającą większą ochronę.
Z uchwytem o długości 120 cm zapewniającym łatwą obsługę, a także osłoną ostrza zapewniającą większą ochronę. Skrobak wykonany jest z metalu, aluminium i tworzywa sztucznego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Materiał
|Aluminium / PC
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|105 x 30
Zastosowania
- Okna
- Posadzka – czyszczenie na sucho