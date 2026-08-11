Skrobak Premium z bezpiecznym uchwytem i MultiLink 10 x 23 cm
Usuwa uporczywe, silnie przylegające zabrudzenia takie jak guma do żucia, resztki farby z gładkich powierzchni.
Usuwa uporczywe, silnie przylegające zabrudzenia takie jak guma do żucia, resztki farby z gładkich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Materiał
|PP / Stal / Stal nierdzewna
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|105 x 230
|Wymiary, opakowanie (mm)
|105 x 230 x 30
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
- Gwint włoski
Zastosowania
- Okna
- Posadzka – czyszczenie na sucho