Skrobak Premium z bezpiecznym uchwytem i MultiLink 10 x 23 cm

Usuwa uporczywe, silnie przylegające zabrudzenia takie jak guma do żucia, resztki farby z gładkich powierzchni.

Usuwa uporczywe, silnie przylegające zabrudzenia takie jak guma do żucia, resztki farby z gładkich powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD / CLASSIC
Materiał PP / Stal / Stal nierdzewna
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 105 x 230
Wymiary, opakowanie (mm) 105 x 230 x 30

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
  • Gwint włoski
Skrobak Premium z bezpiecznym uchwytem i MultiLink 10 x 23 cm
Zastosowania
  • Okna
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
Akcesoria