Drążek Lampo 2 × 200 cm
Teleskopowy aluminiowy drążek z otworem i adapterem Jack Lampo – w 2 częściach.
Drążek teleskopowy do czyszczenia na wysokości. Idealny do czyszczenia na zewnątrz i do szczególnie wysokich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość uchwytu (mm)
|4000
|Materiał
|Aluminium / PP / PC / PA, wzmocniony włóknem szklanym
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|21 x 21 x 4000
|Wymiary, opakowanie (mm)
|21 x 21 x 4000
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
- Gwint włoski
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Okna