Drążek Lampo 2 × 200 cm

Teleskopowy aluminiowy drążek z otworem i adapterem Jack Lampo – w 2 częściach.

Drążek teleskopowy do czyszczenia na wysokości. Idealny do czyszczenia na zewnątrz i do szczególnie wysokich powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość uchwytu (mm) 4000
Materiał Aluminium / PP / PC / PA, wzmocniony włóknem szklanym
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 21 x 21 x 4000
Wymiary, opakowanie (mm) 21 x 21 x 4000

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
  • Gwint włoski
Zastosowania
  • Okna