Drążek Lampo 3 × 200 cm

Teleskopowy aluminiowy drążek z otworem i adapterem Jack Lampo – w 3 częściach.

Drążek teleskopowy do czyszczenia na wysokości. Idealny do czyszczenia na zewnątrz i do szczególnie wysokich powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość uchwytu (mm) 6000
Materiał Aluminium / PP / PC / PA, wzmocniony włóknem szklanym
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 1,4
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 21 x 21 x 6000
Wymiary, opakowanie (mm) 21 x 21 x 6000

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
  • Gwint włoski
Zastosowania
  • Okna