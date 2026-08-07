Kij teleskopowy 2 x 125 cm
Wysokiej jakości wykończenie, bardzo solidny, do bezpiecznej pracy bez drabiny - bezpośrednio z ziemi.
Wysokiej jakości wykończenie, bardzo wytrzymały, specjalnie dopasowany blok ślizgowy eliminuje wszelkie skręcenia, zapewniające bezpieczne działanie bez drabiny - bezpośrednio z ziemi, z zabezpieczeniem przed blokowaniem, wykonanym z aluminium i tworzywa sztucznego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP / PC / PA, wzmocniony włóknem szklanym
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2500 x 21 x 21
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1350 x 21 x 21
Wyposażenie
- Gwint włoski
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Okna