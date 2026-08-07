Kij teleskopowy 3 x 200 cm

Wysokiej jakości wykończenie, bardzo solidny, do bezpiecznej pracy bez drabiny - bezpośrednio z ziemi.

Wysokiej jakości wykończenie, bardzo wytrzymały, specjalnie dopasowany blok ślizgowy eliminuje wszelkie skręcenia, zapewniające bezpieczne działanie bez drabiny - bezpośrednio z ziemi, z zabezpieczeniem przed blokowaniem, wykonanym z aluminium i tworzywa sztucznego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP / PC / PA, wzmocniony włóknem szklanym
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 1,4
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 6000 x 21 x 21
Wymiary, opakowanie (mm) 2210 x 21 x 21

Wyposażenie

  • Gwint włoski
Kij teleskopowy 3 x 200 cm
Zastosowania
  • Okna
Akcesoria