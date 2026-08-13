Gąbka do intensywnego czyszczenia 10 x 6 x 2,8 cm 12 szt.

Gąbka do głębokiego czyszczenia bez użycia detergentów

Usuwa ślady butów na posadzkach, ślady po długopisie, plamy po kawie i herbacie, a także zanieczyszczenia z mebli, urządzeń kuchennych itp. Głębokie czyszczenie bez użycia detergentów (przed użyciem przetestować na wrażliwych powierzchniach).

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Mocno klejące zanieczyszczenia
Stopień zanieczyszczenia Wysoki
Ilość (szt.) 12
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 / 60 / 28
Wymiary, opakowanie (mm) 100 / 60 / 28
Zastosowania
  • Czyszczenie powierzchni
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho