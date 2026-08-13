Gąbka do intensywnego czyszczenia 10 x 6 x 2,8 cm 12 szt.
Gąbka do głębokiego czyszczenia bez użycia detergentów
Usuwa ślady butów na posadzkach, ślady po długopisie, plamy po kawie i herbacie, a także zanieczyszczenia z mebli, urządzeń kuchennych itp. Głębokie czyszczenie bez użycia detergentów (przed użyciem przetestować na wrażliwych powierzchniach).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Mocno klejące zanieczyszczenia
|Stopień zanieczyszczenia
|Wysoki
|Ilość (szt.)
|12
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100 / 60 / 28
|Wymiary, opakowanie (mm)
|100 / 60 / 28
Zastosowania
- Czyszczenie powierzchni
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho