Gąbka żółto-biała 31 x 21 x 7 cm (10 szt.)
Do uniwersalnego czyszczenia delikatnych powierzchni, nie powoduje zarysowań.
Do czyszczenia delikatnych powierzchni . Uniwersalne zastosowanie, miękka gąbka z włókniną bez elementów ściernych- czyszczenie nie powoduje zarysowań. System 4 kolorów dla łatwego rozróżnienia przestrzeni zastosowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|10
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|150 / 70 / 50
|Wymiary, opakowanie (mm)
|310 / 210 / 70
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro