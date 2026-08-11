Gąbka żółto-biała 31 x 21 x 7 cm (10 szt.)

Do uniwersalnego czyszczenia delikatnych powierzchni, nie powoduje zarysowań.

Do czyszczenia delikatnych powierzchni . Uniwersalne zastosowanie, miękka gąbka z włókniną bez elementów ściernych- czyszczenie nie powoduje zarysowań. System 4 kolorów dla łatwego rozróżnienia przestrzeni zastosowania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 10
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 150 / 70 / 50
Wymiary, opakowanie (mm) 310 / 210 / 70
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro