Kosz na śmieci z pedałem 30 l

Kosz pedałowy o pojemności 30 litrów wykonany z trwałego tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu. Nadaje się do worków na śmieci w rozmiarze 70 × 40 cm. Z miejscem na wkład pochłaniający zapachy.

Ten 30-litrowy, trwały i odporny na korozję kosz pedałowy jest wykonany z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego (zawierającego ponad 60% materiałów pochodzących z recyklingu) i jest przeznaczony do worków na śmieci o wymiarach 70 × 40 centymetrów. Poręczny pedał nożny, wykonany z wytrzymałego plastikowego pręta, otwiera pokrywę, zapobiegając w ten sposób konieczności dotykania kosza rękami. Wszystkie części są bardzo łatwe do utrzymania w higienicznej czystości.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Wydajność (l) 30
Kolor Biała
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 2,6
Waga z opakowaniem (kg) 3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 500 x 360 x 480
Wymiary, opakowanie (mm) 500 x 360 x 480
Kosz na śmieci z pedałem 30 l
Zastosowania
  • Utylizacja