Ten 30-litrowy, trwały i odporny na korozję kosz pedałowy jest wykonany z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego (zawierającego ponad 60% materiałów pochodzących z recyklingu) i jest przeznaczony do worków na śmieci o wymiarach 70 × 40 centymetrów. Poręczny pedał nożny, wykonany z wytrzymałego plastikowego pręta, otwiera pokrywę, zapobiegając w ten sposób konieczności dotykania kosza rękami. Wszystkie części są bardzo łatwe do utrzymania w higienicznej czystości.