Kosz na śmieci z pedałem 30 l
Kosz pedałowy o pojemności 30 litrów wykonany z trwałego tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu. Nadaje się do worków na śmieci w rozmiarze 70 × 40 cm. Z miejscem na wkład pochłaniający zapachy.
Ten 30-litrowy, trwały i odporny na korozję kosz pedałowy jest wykonany z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego (zawierającego ponad 60% materiałów pochodzących z recyklingu) i jest przeznaczony do worków na śmieci o wymiarach 70 × 40 centymetrów. Poręczny pedał nożny, wykonany z wytrzymałego plastikowego pręta, otwiera pokrywę, zapobiegając w ten sposób konieczności dotykania kosza rękami. Wszystkie części są bardzo łatwe do utrzymania w higienicznej czystości.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Wydajność (l)
|30
|Kolor
|Biała
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|500 x 360 x 480
|Wymiary, opakowanie (mm)
|500 x 360 x 480
Zastosowania
- Utylizacja