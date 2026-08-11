Kosz na śmieci z pedałem 60 l

Kosz pedałowy o pojemności 60 litrów wykonany z trwałego tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu. Nadaje się do worków na śmieci w rozmiarze 70 × 110 cm. Z miejscem na wkład pochłaniający zapachy.

Ten 60-litrowy, trwały i odporny na korozję kosz pedałowy jest wykonany z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego (zawierającego prawie 70% materiałów pochodzących z recyklingu) i jest przeznaczony do worków na śmieci o wymiarach 70 × 110 centymetrów. Poręczny pedał nożny, wykonany z wytrzymałego plastikowego pręta, otwiera pokrywę, zapobiegając w ten sposób konieczności dotykania kosza rękami. Wszystkie części są bardzo łatwe do utrzymania w higienicznej czystości.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Wydajność (l) 60
Kolor Biała
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 3,6
Waga z opakowaniem (kg) 4,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 500 x 360 x 680
Wymiary, opakowanie (mm) 500 x 360 x 680
Kosz na śmieci z pedałem 60 l
Zastosowania
  • Utylizacja