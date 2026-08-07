Smile 20

Uchwyt na worek o pojemności 120 l z pokrywą, pedałem, tylnymi kołami o średnicy 125 mm i przednimi o średnicy 80 mm.

Uchwyt na worek, konfigurowalny jako moduł do zbierania i czyszczenia. Idealny zarówno do zbiórki odpadów, jak i pościeli.

Cechy i zalety
Łatwe przenoszenie
  • Praktyczny: wyposażony w kółka i ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport
Lekki i wytrzymały
  • Odporny na wstrząsy: wykonany w całości ze stali nierdzewnej i polipropylenu
Prosta konserwacja i pielęgnacja
  • Łatwa pielęgnacja: gładkie powierzchnie i brak wgłębień ułatwiają czyszczenie i gwarantują wysoki poziom higieny
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Wydajność (l) 120
Kolor Szary/biały
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 11,5
Waga z opakowaniem (kg) 13,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 990 x 540 x 1140
Wymiary, opakowanie (mm) 990 x 540 x 1140
Smile 20