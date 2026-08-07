Smile 20
Uchwyt na worek o pojemności 120 l z pokrywą, pedałem, tylnymi kołami o średnicy 125 mm i przednimi o średnicy 80 mm.
Uchwyt na worek, konfigurowalny jako moduł do zbierania i czyszczenia. Idealny zarówno do zbiórki odpadów, jak i pościeli.
Cechy i zalety
Łatwe przenoszenie
- Praktyczny: wyposażony w kółka i ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport
Lekki i wytrzymały
- Odporny na wstrząsy: wykonany w całości ze stali nierdzewnej i polipropylenu
Prosta konserwacja i pielęgnacja
- Łatwa pielęgnacja: gładkie powierzchnie i brak wgłębień ułatwiają czyszczenie i gwarantują wysoki poziom higieny
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Wydajność (l)
|120
|Kolor
|Szary/biały
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|13,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|990 x 540 x 1140