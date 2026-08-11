Pad biały 25 cm

Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do ręcznego trzymaka padu 6.999-101.0 lub trzymaka padów z przegubem 6.999-158.0.

Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do ręcznego trzymaka padu 6.999-101.0 lub trzymaka padów z przegubem 6.999-158.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Mocno klejące zanieczyszczenia
Materiał PET/PA
Stopień zanieczyszczenia Niski
Ilość (szt.) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 / 120 / 20
Pad biały 25 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro