Pad brązowy 25 cm

Średnio twardy, ścierny pad czyszczący do usuwania zanieczyszczeń z posadzek nietekstylnych i innych niedelikatnych powierzchni.

Brązowy pad czyszczący Kärcher to skuteczna, kompaktowa pomoc w intensywnym, ogólnym i konserwacyjnym czyszczeniu posadzek nietekstylnych i innych niedelikatnych powierzchni, do których maszyna czyszcząca nie jest w stanie dotrzeć. Średnio twardy pad ścierny świetnie nadaje się również do usuwania wosku i osadów na małych powierzchniach oraz w narożnikach i na krawędziach. Do zastosowań ręcznych Kärcher zaleca stosowanie odpowiedniego ręcznego uchwytu pada. Do czyszczenia posadzek Kärcher zaleca stosowanie odpowiedniego uchwytu stelarza z przegubem i trzonkiem.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Mocno klejące zanieczyszczenia
Materiał PA / PET
Stopień zanieczyszczenia Niski do ciężkiego
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 / 120 / 15
Wymiary, opakowanie (mm) 250 / 120 / 15
Pad brązowy 25 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro