Pad brązowy 25 cm
Średnio twardy, ścierny pad czyszczący do usuwania zanieczyszczeń z posadzek nietekstylnych i innych niedelikatnych powierzchni.
Brązowy pad czyszczący Kärcher to skuteczna, kompaktowa pomoc w intensywnym, ogólnym i konserwacyjnym czyszczeniu posadzek nietekstylnych i innych niedelikatnych powierzchni, do których maszyna czyszcząca nie jest w stanie dotrzeć. Średnio twardy pad ścierny świetnie nadaje się również do usuwania wosku i osadów na małych powierzchniach oraz w narożnikach i na krawędziach. Do zastosowań ręcznych Kärcher zaleca stosowanie odpowiedniego ręcznego uchwytu pada. Do czyszczenia posadzek Kärcher zaleca stosowanie odpowiedniego uchwytu stelarza z przegubem i trzonkiem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Mocno klejące zanieczyszczenia
|Materiał
|PA / PET
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do ciężkiego
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 / 120 / 15
|Wymiary, opakowanie (mm)
|250 / 120 / 15
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro