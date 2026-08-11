Czarny pad czyszczący Kärcher to skuteczna, kompaktowa pomoc w intensywnym, dokładnym i konserwacyjnym czyszczeniu posadzek nietekstylnych i innych niedelikatnych powierzchni, do których maszyna czyszcząca nie jest w stanie dotrzeć. Bardzo wytrzymały pad ścierny świetnie nadaje się również do usuwania wosku i osadów na małych powierzchniach oraz w narożnikach i na krawędziach. Do zastosowań ręcznych Kärcher zaleca stosowanie odpowiedniego ręcznego uchwytu pada. Do czyszczenia posadzek Kärcher zaleca stosowanie odpowiedniego stelarzu pada z przegubem i trzonkiem.