Pad zielony 25 cm
Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do ręcznego trzymaka padu 6.999-101.0 lub trzymaka padów z przegubem 6.999-158.0.
Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do ręcznego trzymaka padu 6.999-101.0 lub trzymaka padów z przegubem 6.999-158.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Mocno klejące zanieczyszczenia
|Materiał
|PET/PA
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 / 120 / 20
|Wymiary, opakowanie (mm)
|250 / 120 / 20
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro