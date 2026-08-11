Ręczny trzymak padów Standard 25 cm
Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do padu białego 6.999-102.0 i zielonego 6.999-103.0.
Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do padu białego 6.999-102.0 i zielonego 6.999-103.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 / 100 / 65
Wideo
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro