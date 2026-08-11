Trzymak padów Standard z przegubem 20 cm

Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do padu białego 6.999-102.0 i zielonego 6.999-103.0. W kombinacji z kijem aluminiowym 6.999-103.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.

Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do padu białego 6.999-102.0 i zielonego 6.999-103.0. W kombinacji z kijem aluminiowym 6.999-103.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 / 100 / 200
Trzymak padów Standard z przegubem 20 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria