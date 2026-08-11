Trzymak padów Standard z przegubem 20 cm

Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do padu białego 6.999-102.0 i zielonego 6.999-103.0. W kombinacji z kijem aluminiowym 6.999-103.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.