Trzymak padów Standard z przegubem 20 cm
Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do padu białego 6.999-102.0 i zielonego 6.999-103.0. W kombinacji z kijem aluminiowym 6.999-103.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.
Do czyszczenia narożników i krawędzi, do których maszyny nie mogą dotrzeć. Odpowiedni do padu białego 6.999-102.0 i zielonego 6.999-103.0. W kombinacji z kijem aluminiowym 6.999-103.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 / 100 / 200
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro