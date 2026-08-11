Ogranicznik drzwi z uchwytem 80 cm
Ergonomiczny, uniwersalny stoper do drzwi zakończony gumą, z alumioniową rączką. Odpowiedni do każdego rodzaju drzwi.
Ergonomiczny, uniwersalny stoper do drzwi zakończony gumą, z alumioniową rączką. Odpowiedni do każdego rodzaju drzwi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|80 x 160
|Wymiary, opakowanie (mm)
|80 x 160 x 900
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzka – czyszczenie na sucho