Ogranicznik drzwi z uchwytem 80 cm

Ergonomiczny, uniwersalny stoper do drzwi zakończony gumą, z alumioniową rączką. Odpowiedni do każdego rodzaju drzwi.

Ergonomiczny, uniwersalny stoper do drzwi zakończony gumą, z alumioniową rączką. Odpowiedni do każdego rodzaju drzwi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 80 x 160
Wymiary, opakowanie (mm) 80 x 160 x 900
Ogranicznik drzwi z uchwytem 80 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzka – czyszczenie na sucho