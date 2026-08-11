Uniwersalny znak ostrzegawczy
Uniwersalny znak ostrzegawczy z łatwymi do zrozumienia piktogramami po obu stronach, ostrzegający przed ryzykiem poślizgnięcia. Dla większego bezpieczeństwa podczas czyszczenia.
Opracowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia wypadków osób trzecich podczas sprzątania – uniwersalny dwustronny znak ostrzegawczy Kärcher, do użytku niezależnie od barier językowych. Łatwe do zrozumienia piktogramy po obu stronach informują o ryzyku poślizgnięcia się w miejscach, w których wykonywane są prace porządkowe. Znak ostrzegawczy jest żółty, co zapewnia bardzo dobrą widoczność, składa się go na płasko w celu zaoszczędzenia miejsca i jest równie łatwy w montażu. Zintegrowany hak i klips mocujący umożliwiają szybkie i łatwe przymocowanie do wózka w celu bezpiecznego transportu. Gładka powierzchnia jest szczególnie łatwa w czyszczeniu.a.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|500 x 230
|Wymiary, opakowanie (mm)
|500 x 230 x 600
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Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro