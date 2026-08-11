Opracowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia wypadków osób trzecich podczas sprzątania – uniwersalny dwustronny znak ostrzegawczy Kärcher, do użytku niezależnie od barier językowych. Łatwe do zrozumienia piktogramy po obu stronach informują o ryzyku poślizgnięcia się w miejscach, w których wykonywane są prace porządkowe. Znak ostrzegawczy jest żółty, co zapewnia bardzo dobrą widoczność, składa się go na płasko w celu zaoszczędzenia miejsca i jest równie łatwy w montażu. Zintegrowany hak i klips mocujący umożliwiają szybkie i łatwe przymocowanie do wózka w celu bezpiecznego transportu. Gładka powierzchnia jest szczególnie łatwa w czyszczeniu.a.