Uniwersalny znak ostrzegawczy

Uniwersalny znak ostrzegawczy z łatwymi do zrozumienia piktogramami po obu stronach, ostrzegający przed ryzykiem poślizgnięcia. Dla większego bezpieczeństwa podczas czyszczenia. 

Opracowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia wypadków osób trzecich podczas sprzątania – uniwersalny dwustronny znak ostrzegawczy Kärcher, do użytku niezależnie od barier językowych. Łatwe do zrozumienia piktogramy po obu stronach informują o ryzyku poślizgnięcia się w miejscach, w których wykonywane są prace porządkowe. Znak ostrzegawczy jest żółty, co zapewnia bardzo dobrą widoczność, składa się go na płasko w celu zaoszczędzenia miejsca i jest równie łatwy w montażu. Zintegrowany hak i klips mocujący umożliwiają szybkie i łatwe przymocowanie do wózka w celu bezpiecznego transportu. Gładka powierzchnia jest szczególnie łatwa w czyszczeniu.a.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 500 x 230
Wymiary, opakowanie (mm) 500 x 230 x 600
Uniwersalny znak ostrzegawczy

Wideo

Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro