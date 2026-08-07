Wózek Classic I

Niezwykle łatwy w manewrowaniu i ekonomiczny wózek Trolley Classic I jest idealny do szybkiego czyszczenia konserwacyjnego.

Ekonomiczny model podstawowy wózka do sprzątania Trolley Classic I jest bardzo wytrzymały dzięki malowanej stalowej ramie, co czyni go idealnym do sprzątania konserwacyjnego w trudnych warunkach codziennej pracy. Cztery obrotowe koła zapewniają łatwą obsługę.

Cechy i zalety
Wysoka jakość
  • Wysokiej jakości materiały i bardzo wytrzymała, lekka konstrukcja.
Najlepsza ergonomia
  • Bardzo łatwa obsługa w nienadwyrężającej pleców i wyprostowanej pozycji
Łatwe manewrowanie
  • Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Materiał Stal pokryta tworzywem sztucznym / PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 10,5
Waga z opakowaniem (kg) 12
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 910 x 545 x 1070
Wymiary, opakowanie (mm) 910 x 545 x 1070
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