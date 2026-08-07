Wózek Classic I
Niezwykle łatwy w manewrowaniu i ekonomiczny wózek Trolley Classic I jest idealny do szybkiego czyszczenia konserwacyjnego.
Ekonomiczny model podstawowy wózka do sprzątania Trolley Classic I jest bardzo wytrzymały dzięki malowanej stalowej ramie, co czyni go idealnym do sprzątania konserwacyjnego w trudnych warunkach codziennej pracy. Cztery obrotowe koła zapewniają łatwą obsługę.
Cechy i zalety
Wysoka jakość
- Wysokiej jakości materiały i bardzo wytrzymała, lekka konstrukcja.
Najlepsza ergonomia
- Bardzo łatwa obsługa w nienadwyrężającej pleców i wyprostowanej pozycji
Łatwe manewrowanie
- Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Materiał
|Stal pokryta tworzywem sztucznym / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|12
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Wymiary, opakowanie (mm)
|910 x 545 x 1070